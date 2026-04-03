Il talento non si compra, si produce. La filosofia del Bayern Monaco è sempre stata chiara e la direzione è diventata precisa nel 2017, quando è stato inaugurato l'FC Bayern Campus, un gioiello nel panorama europeo che Kompany ha saputo valorizzare. Tra princìpi chiave e attenzione alla crescita dei ragazzi sotto tutti i punti di vista: un viaggio in questa realtà attraverso una produzione originale Sky Sport, disponibile On Demand