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Creare il talento in Germania: mondo Bayern, il campus del futuro

Niccolò Omini

Il talento non si compra, si produce. La filosofia del Bayern Monaco è sempre stata chiara e la direzione è diventata precisa nel 2017, quando è stato inaugurato l'FC Bayern Campus, un gioiello nel panorama europeo che Kompany ha saputo valorizzare. Tra princìpi chiave e attenzione alla crescita dei ragazzi sotto tutti i punti di vista: un viaggio in questa realtà attraverso una produzione originale Sky Sport, disponibile On Demand

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