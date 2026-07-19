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Volley Nations League, L'Italia vince 3-1 contro Cuba e si qualifica alle Final Eight

Nations League

L'Italia vince 3-1 contro Cuba e si qualifica alle Final Eight di Nations League, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Azzurri che ottengono il successo in rimonta - dopo il primo set in favore degli avversari per 17-25 - portandosi a casa i successivi tre (25-19, 25-21 e 25-17) e chiudendo con otto vittorie in dodici gare

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L'Italia si qualifica alle Final Eight di Nations League. Decisiva la vittoria degli Azzurri contro Cuba per 3-1 a Osaka, nell'ultima gara dell'ultima settimana di qualificazione che chiude il percorso di Giannelli e compagni con otto vittorie in dodici gare disputate. Dopo il primo set in favore degli avversari (17-25), i ragazzi di De Giorgi si sono imposti in rimonta con i parziali di 25-19, 25-21 e 25-17 staccando così il pass per le Finals a Ningbo in Cina (in programma dal 29 al 2 agosto). 

De Giorgi: "Non semplice contro Cuba, 24 giocatori utilizzati in questa Vnl"

Il ct Ferdinando De Giorgi ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi al termine del match: “Non era semplice vincere con Cuba. Loro sono una delle squadre più talentuose, con giocatori tecnicamente molto forti. Quando cominciano a giocare con certi ritmi, in difesa e in attacco, ti mettono in difficoltà. Il primo set è stato difficile per noi, però poi è venuta fuori la bontà del nostro gruppo, capace di reagire, trovare gli equilibri giusti e migliorare alcune situazioni. È stata una prova molto positiva da questo punto di vista". Un successo che è valso l'accesso alle Final Eight, qualificazione arrivata secondo De Giorgi dopo un percorso di un gruppo di 24 giocatori: "Oggi era la partita per concretizzare gli obiettivi e la posizione in classifica. In questa prima parte di stagione il presidente federale ci ha dato l'opportunità di poter allenare due gruppi e di fare poi un percorso in questa Vnl con squadre diverse e questo è stato importante. Nel corso delle tre tappe abbiamo utilizzato 24 giocatori e quindi il raggiungimento di questa finale è stato il risultato di un lavoro corale di tutti".

Bottolo: "Siamo riusciti a finalizzare il lavoro fatto"

Al termine del match, ha parlato uno dei protagonisti della vittoria azzurra Mattia Bottolo (10 punti): "Abbiamo fatto fatica all'inizio, poi ci siamo riconnessi con il nostro modo di giocare mostrando una pallavolo di squadra con tanta energia, a partire dalla difesa. Siamo riusciti a finalizzare il lavoro fatto, è una vittoria molto importante".

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