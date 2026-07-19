De Giorgi: "Non semplice contro Cuba, 24 giocatori utilizzati in questa Vnl"

Il ct Ferdinando De Giorgi ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi al termine del match: “Non era semplice vincere con Cuba. Loro sono una delle squadre più talentuose, con giocatori tecnicamente molto forti. Quando cominciano a giocare con certi ritmi, in difesa e in attacco, ti mettono in difficoltà. Il primo set è stato difficile per noi, però poi è venuta fuori la bontà del nostro gruppo, capace di reagire, trovare gli equilibri giusti e migliorare alcune situazioni. È stata una prova molto positiva da questo punto di vista". Un successo che è valso l'accesso alle Final Eight, qualificazione arrivata secondo De Giorgi dopo un percorso di un gruppo di 24 giocatori: "Oggi era la partita per concretizzare gli obiettivi e la posizione in classifica. In questa prima parte di stagione il presidente federale ci ha dato l'opportunità di poter allenare due gruppi e di fare poi un percorso in questa Vnl con squadre diverse e questo è stato importante. Nel corso delle tre tappe abbiamo utilizzato 24 giocatori e quindi il raggiungimento di questa finale è stato il risultato di un lavoro corale di tutti".