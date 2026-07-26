L’Italia di Velasco chiude con un bronzo la sua VNL: dopo la semifinale persa contro il Brasile, le azzurre hanno battuto la Cina 3-1 nella finale per il terzo posto, a Macao. Dopo due titoli consecutivi dunque l’Italia resta sul podio, ma stavolta sul gradino più basso. A trascinare la Nazionale è Antropova, con 26 punti, 13 quelli di Fahr. Una prova con cui l’Italia dimostra di aver saputo dimenticare in fretta il ko con il Brasile; adesso però c’è da preparare l’Europeo, che parte il 21 agosto. Velasco conferma la formazione partita contro il Brasile, con Antropova opposto che fin da subito contribuisce alla vittoria del primo set (25-16). Nel secondo però la Cina sfrutta bene il muro, si vede annullare due set point dalle azzurre ma alla fine porta a casa il set (25-23) quando una battuta di Egonu finisce in rete. Velasco cambi inserendo Omoruyi e Meli per Sylla e Danesi, e la reazione c’è: 25-22 nel terzo set e 25-13 nel quarto, con ancora Antropova decisiva. Ora testa all’Europeo: primo appuntamento per l’Italia il 21 agosto a Goteborg, contro la Croazia.