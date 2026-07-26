Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Volley, l'Italia chiude al terzo posto la Nations League: Cina battuta 3-1

nations league

Trascinata dai 26 punti di Antropova, la Nazionale di Velasco batte la Cina nella finale per il terzo posto e chiude ancora sul podio la VNL dopo i due successi consecutivi delle edizioni precedenti. Ora testa all'Europeo che scatta il 21 agosto

ascolta articolo

L’Italia di Velasco chiude con un bronzo la sua VNL: dopo la semifinale persa contro il Brasile, le azzurre hanno battuto la Cina 3-1 nella finale per il terzo posto, a Macao. Dopo due titoli consecutivi dunque l’Italia resta sul podio, ma stavolta sul gradino più basso. A trascinare la Nazionale è Antropova, con 26 punti, 13 quelli di Fahr. Una prova con cui l’Italia dimostra di aver saputo dimenticare in fretta il ko con il Brasile; adesso però c’è da preparare l’Europeo, che parte il 21 agosto. Velasco conferma la formazione partita contro il Brasile, con Antropova opposto che fin da subito contribuisce alla vittoria del primo set (25-16). Nel secondo però la Cina sfrutta bene il muro, si vede annullare due set point dalle azzurre ma alla fine porta a casa il set (25-23) quando una battuta di Egonu finisce in rete. Velasco cambi inserendo Omoruyi e Meli per Sylla e Danesi, e la reazione c’è: 25-22 nel terzo set e 25-13 nel quarto, con ancora Antropova decisiva. Ora testa all’Europeo: primo appuntamento per l’Italia il 21 agosto a Goteborg, contro la Croazia.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Volley: Altre Notizie

Italia ko in semifinale: il Brasile vince 3-2

nations league

Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile...

L'Italia è in semifinale: battuta 3-0 l'Olanda

nations league

Tutto facile per l'Italia di Julio Velasco: 3-0 all'Olanda (25-21; 25-16; 25-16) e...

Final Eight Vnl, sarà Italia-Stati Uniti ai quarti

volley maschile

Delineato il tabellone delle Final Eight di Volley Nations League maschile L'Italia di De Giorgi...

Nations League, Italvolley alle Finals: 3-1 a Cuba

Nations League

L'Italia vince 3-1 contro Cuba e si qualifica alle Final Eight di Nations League, in programma...

L'Italia vince ancora in Nations: Argentina ko 3-0

nations league

Gli Azzurri di De Giorgi battono anche l’Argentina in Nations League e si avvicinano alla...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS