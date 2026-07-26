Volley, Italia femminile. Velasco: "Arriveremo bene all'Europeo"

Il ct dell'Italia, Julio Velasco, commenta il successo sulla Cina che ha permesso alle azzurre di conquistare la medaglia di bronzo. "Sono molto orgoglioso del gruppo, l'ho detto alle ragazze perché non hanno mai mollato e questo è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate". L'estate del volley è tutta da vivere su Sky e NOW che trasmetterà gli Europei femminili, al via il 21 agosto e quelli maschili, in campo dal 10 settembre
"Sono felice per le ragazze perché era importante chiudere questa Nations League con un sorriso, al termine di 24 giorni trascorsi lontano da casa, necessari per via della situazione internazionale che al momento della partenza ci consigliava di restare in Asia dopo la tappa di Hong-Kong". Così il ct dell'Italia, Julio Velasco, commenta il successo sulla Cina che ha permesso alle azzurre di conquistare la medaglia di bronzo. "Sono molto orgoglioso del gruppo, e ieri dopo la sconfitta l'ho detto alle ragazze perché non hanno mai mollato e questo è la base solida su cui andremo a costruire la seconda parte di estate - ha proseguito il ct -. Ieri non abbiamo giocato benissimo, oggi invece abbiamo fatto molto meglio, certamente contro una squadra non del livello del Brasile. Ritengo che torniamo in Italia con un bilancio molto positivo e credo che per tanti motivi arriveremo all'Europeo in ottime condizioni".
Gli Europei femminili su Sky
L'estate del volley è tutta da vivere su Sky e NOW che trasmetterà gli Europei femminili, al via il 21 agosto e quelli maschili, in campo dal 10 settembre. L’Italia di Velasco riprenderà la preparazione il 31 luglio a Cavalese (TN) in vista degli Europei, dove le azzurre esordiranno il 21 agosto a Goteborg (Svezia), quando affronteranno la Croazia. Successivamente giocheranno con Montenegro (22 agosto), Svezia (23 agosto), Slovacchia (25 agosto) e l’ultimo match del girone contro la Francia (26 agosto).
Gli Europei maschili su Sky
Gli azzurri torneranno in campo per il test del 26 agosto contro la Germania a Reggio Calabria alle ore 21. La Nazionale di De Giorgi proseguirà poi il torneo a Messina (28-30 agosto) con Cuba e Brasile. Concluso il ciclo di amichevoli, gli azzurri affronteranno gli Europei, in programma in Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania dal 10 al 26 settembre. Giannelli e compagni dunque per la seconda volta consecutiva avranno la possibilità di disputare in casa la rassegna continentale dopo l’edizione 2023. Gara d’esordio contro la Svezia, 10 settembre alle ore 21.05 a Piazza del Plebiscito a Napoli. I campioni del mondo in carica affronteranno le restanti quattro sfide della Pool A al PalaPanini di Modena. Gli azzurri giocheranno, in ordine, con Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Al Palavela di Torino si disputeranno successivamente gli ottavi di finale, in programma il 20 e 21 settembre, e i quarti, che si giocheranno il 23 settembre, mentre l’Arena Santa Giulia di Milano sarà la location che ospiterà semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre).