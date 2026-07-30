Italia-Stati Uniti, il risultato in diretta live della partita di Nations League
Iniziano le Finals di Nations League (in corso in Cina) anche per gli Azzurri. I ragazzi di De Giorgi affrontano gli Stati Uniti ai quarti di finale: chi passa sfiderà il Giappone
1° SET: Mati Pardo manda a rete la battuta, 14-11 Usa
1° SET: funziona questa volta il muro di Lavia, 13-11 Usa
1° SET: errore in servizio di Champlin, 13-10 Usa
1° SET: pipe di Anderson, 13-9 Usa
1° SET: soluzione in diagonale di Romanò dopo una bella difesa, 12-9 Usa
1° SET: mani fuori di Champlin, 12-8 Usa
1° SET: mani fuori di Romanò, 11-8 Usa
1° SET: risposta di Bottolo che prova a ridurre il passivo, 11-7 Usa
1° SET: altra diagonale di Hanes, 11-6 Usa
1° SET: ace di Averill, 10-6 Usa
1° SET: attacco in diagonale di Hanes che gli Azzurri non controllano, 9-6 Usa
1° SET: altra ottima combinazione degli americani chiusa da Averill al centro, 8-6 Usa
1° SET: mani fuori di Romanò, 7-6 Usa
1° SET: ace di Anderson, 7-5 Usa
1° SET: parallela di Anderson per il 6-5 Usa
1° SET: Romanò trova la profondità e pareggia i conti, 5-5
1° SET: a rete il servizio di Hanes, 5-4 Usa
1° SET: grande diagonale di Anderson, 5-3 Usa
1° SET: primo tempo di Sanguinetti, 4-3 Usa
1° SET: bella difesa azzurra, poi c'è l'invasione di Romanò, 4-2 Usa
1° SET: anche Champlin manda a rete, 3-2 Usa
1° SET: Bottolo sbaglia il servizio, 3-1 Usa
1° SET: Mati Pardo chiude bene al centro, 2-1 Usa
1° SET: ace di Christenson, 2-0 Usa
1° SET: battuta di Giannelli sul nastro, 1-0 Usa
INIZIA IL 1° SET!
È il momento degli inni nazionali, tra poco si comincia
Gli avversari degli Azzurri
Gli Stati Uniti hanno ottenuto 8 vittorie e 4 sconfitte nel girone, come gli Azzurri, e arrivano da due ko di fila contro Bulgaria (3-1) e Polonia (3-0). Nell'ultimo scontro diretto ha vinto l'Italia 3-2.
Europei, anche Mattarella all'inaugurazione
Il presidente della Repubblica sarà in tribuna a piazza del Plebiscito, a Napoli, per la gara inaugurale dei Campionati europei maschili di pallavolo. Il torneo sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 10 al 26 settembre.
Nations League femminile, i risultati
Medaglia di bronzo per l'Italia di Velasco, che si era presentata al torneo da bicampione in carica.
Vnl femminile, la Turchia batte il Brasile 3-1 ed è campione per la seconda voltaVai al contenuto
Una vittoria nell'ultima partita del girone
Gli Azzurri di De Giorgi sono reduci dal successo per 3-1 contro Cuba.
L'Italia vince 3-1 contro Cuba e si qualifica alle Final Eight di Nations LeagueVai al contenuto
Il tabellone
Già definita l'avversaria in semifinale della vincente di Italia-Usa: ecco il calendario, gli orari e il possibile percorso degli Azzurri.
L'Italia comincia le Finals di Nations League in Cina affrontando gli Stati Uniti: inizio fissato alle 9.