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l'intervista

Balaso: "Io, leader silenzioso dell'Italia. De Giorgi un visionario"

Federica Lodi

L'Italvolley continua la sua rincorsa: dopo le tre vittorie in tre partite, è già arrivata la qualificazione alla fase finale degli Europei di Torino. Tra i protagonisti c'è anche Fabio Balaso, che racconta tutto: dalle rotazioni di De Giorgi al tempo libero. “E sto per diventare anche papà…”

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