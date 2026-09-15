l'intervista
Balaso: "Io, leader silenzioso dell'Italia. De Giorgi un visionario"
L'Italvolley continua la sua rincorsa: dopo le tre vittorie in tre partite, è già arrivata la qualificazione alla fase finale degli Europei di Torino. Tra i protagonisti c'è anche Fabio Balaso, che racconta tutto: dalle rotazioni di De Giorgi al tempo libero. “E sto per diventare anche papà…”
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