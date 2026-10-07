Il mondo del volley italiano piange l'ex palleggiatrice bergamasca, scomparsa a 35 anni dopo una lunga malattia. Cresciuta nel vivaio della Foppapedretti, Stefania aveva vinto due volte l'Europeo U18 con l'Italia arrivando anche alla Nazionale maggiore nel 2011. In carriera aveva giocato anche con Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. Dopo il ritiro era diventata insegnante di inglese

Lutto nel volley italiano, che piange la scomparsa di Stefania Corna all'età di 35 anni dopo una lunga malattia. Ex palleggiatrice bergamasca, cresciuta proprio nel vivaio della Foppapedretti, Stefania aveva fatto parte per due anni del Club Italia (dal 2005 al 2007) prima di tornare in rossoblù. Nel 2006 e nel 2008 si era laureata campionessa d'Europa con l'Italia juniores arrivando successivamente alla Nazionale maggiore nel 2011 (Montreux Volley Masters). A livello di club, tra gli altri, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci prima di ritirarsi nel 2017 a Cutrofiano. Sposata con il pallavolista Alejandro Rizo Gonzalez, dopo aver lasciato il volley era diventata un'insegnante di inglese. Venerdì 9 ottobre alle 10 saranno celebrati i funerali nella sua Boltiere, paese della provincia di Bergamo dove risiedeva con la famiglia.