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Supercoppa, Perugia campione dopo un'impresa: rimonta Civitanova da 0-2!

Volley

Rimonta incredibile di Perugia che batte Civitanova 3-2 e conquista la Supercoppa italiana di volley per la quinta volta consecutiva, l'ottava nella sua storia. Al PalaRaschi di Parma, la squadra di Giannelli va sotto di due set (21-25, 22-25) e nel terzo si ritrova a inseguire 11-16. Sembra una gara finita ma gli umbri ribaltano tutto: vincono i successivi due parziali 25-22 e completano l'impresa al tie-break, chiuso 15-13

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La Supercoppa italiana torna a Perugia. Sembrava ormai tutto nelle mani di Civitanova, ma gli umbri hanno firmato una rimonta incredibile. Al PalaRaschi di Parma, la squadra di Angelo Lorenzetti conquista il trofeo dopo essere stata sotto di due set (21-25, 22-25) e aver rischiato di perdere anche il terzo, dove era sotto 11-16. Da quel momento, però, cambia tutto: trascinata da Semeniuk e Reggers, Perugia reagisce e conquista il terzo e il quarto parziale con un doppio 25-22, portando la finale al tie-break. Qui la squadra di Giannelli completa l'impresa chiudendo 15-13. A Civitanova non bastano i 28 punti di Aleksandar Nikolov: per Perugia è la quinta Supercoppa consecutiva, l'ottava della sua storia.

Perugia-Civitanova 3-2 (21-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-13)

 

Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 4, Plotnytskyi 13, Loser 10, Reggers 16, Semeniuk 16, Sanguinetti 14, Henno 2, Loreti (L), Solé 1, Kollator 0, Gaggini 0, Hosseini 0. N.E. Cappadona, Crosato. All. Lorenzetti

Cucine Lube Civitanova: Nikolov S. 4, Bottolo 16, Gargiulo 8, Nikolov A. 28, Loeppky 15, Klimes 6, Bisotto 0, Balaso (L), Zoppellari 0, Howe 1. N.E. Polo, Kujundzic, Gatto, Tonkonoh. All. Medei

Durata set: 29′, 29′, 33′, 32′, 19′; tot: 142′.

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