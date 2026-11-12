"La filosofia mi ha guidato nella vita e nel lavoro"

Le parole di Velasco nella sua lectio magistralis: “E' un onore e una soddisfazione ricevere questa laurea honoris causa perché mi mancavano pochissimi esami per finire il percorso. Poi nel 1976 c'è stato il colpo di stato in Argentina e non sono riuscito a terminare gli studi perché ero stato presidente degli studenti e attivista, per cui era pericoloso per me rimanere lì. Rischiavo di essere un desaparecido in più, per cui sono andato via e non sono più rientrato fino a quando l'Argentina è tornata ad essere democratica. Diciamo che gli anni di studio della filosofia mi hanno guidato nella vita e nel lavoro, soprattutto per quanto riguarda un metodo di pensiero di analizzare le cose. Mi hanno marchiato molto, nello studio della filosofia, la dialettica, lo studio di cose contrarie e il patrimonio di tanti filosofi. Credo molto in una frase di un noto scrittore argentino, Jorge Luis Borges, ossia che la cultura è quello che rimane dopo che uno ha dimenticato tutta l'informazione. Mi rendo conto che la filosofia mi ha lasciato un'impronta che io applico molte volte".