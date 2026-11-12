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Julio Velasco, laurea Honoris Causa in scienze filosofiche dall'Università di Macerata

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Importante riconoscimento dell'Università degli Studi di Macerata al commissario tecnico dell'Itavolley femminile, costretto a interrompere gli studi nel 1976 a causa del colpo di Stato in Argentina quando gli mancavano pochi esami dalla laurea: "La filosofia mi ha sempre guidato, nella vita come nel lavoro", ha detto nella sua lectio magistralis 

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L'Università degli Studi di Marcerata ha conferito a Julio Velasco la laurea magistrale honoris causa in Scienze filosofiche. La cerimonia si è tenuta mercoledì 11 novembre al Teatro Lauro Rossi, nella città marchigiana. Per il Ct della nazionale italiana di volley femminile, costretto nel 1976 ad abbandonare gli studi universitari in Argentina a pochi esami dalla laurea a causa della dittatura militare, una giornata e un riconoscimento particolarmente significativi.

"La filosofia mi ha guidato nella vita e nel lavoro"

Le parole di Velasco nella sua lectio magistralis: “E' un onore e una soddisfazione ricevere questa laurea honoris causa perché mi mancavano pochissimi esami per finire il percorso. Poi nel 1976 c'è stato il colpo di stato in Argentina e non sono riuscito a terminare gli studi perché ero stato presidente degli studenti e attivista, per cui era pericoloso per me rimanere lì. Rischiavo di essere un desaparecido in più, per cui sono andato via e non sono più rientrato fino a quando l'Argentina è tornata ad essere democratica. Diciamo che gli anni di studio della filosofia mi hanno guidato nella vita e nel lavoro, soprattutto per quanto riguarda un metodo di pensiero di analizzare le cose. Mi hanno marchiato molto, nello studio della filosofia, la dialettica, lo studio di cose contrarie e il patrimonio di tanti filosofi. Credo molto in una frase di un noto scrittore argentino, Jorge Luis Borges, ossia che la cultura è quello che rimane dopo che uno ha dimenticato tutta l'informazione. Mi rendo conto che la filosofia mi ha lasciato un'impronta che io applico molte volte".

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