Una copertura editoriale completa accompagnerà le giornate di gara. Per ciascun match ci saranno studi pre e postpartita su Sky Sport24, con approfondimenti, analisi e interviste ai protagonisti. Inoltre, ogni martedì alle 12.40 su Sky Sport24, appuntamento con uno studio dedicato alla presentazione degli incontri della settimana. Il racconto della competizione sarà affidato alle telecronache di Stefano Locatelli, Roberto Prini, Rudy Palermo, Giovanni Cristiano e Maurizio Trezzi, affiancati al commento tecnico da Francesca Piccinini, Rachele Sangiuliano, Alessia Gennari, Andrea Zorzi e Fabio Vullo. Federica Lodi e Alessandro Acton si alterneranno invece alla conduzione degli studi e nei collegamenti dai campi di gioco.