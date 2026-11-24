Torna il grande spettacolo del volley continentale su Sky e in streaming su NOW, con la nuova stagione della CEV Champions League Women. Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre prende il via la fase a gironi della massima competizione europea, con tre partite da seguire in diretta su Sky Sport
Saranno quattro le squadre italiane impegnate nella competizione. Ad aprire il programma Savino Del Bene Scandicci-Turan Tovuz, mercoledì 25 novembre alle 18.30 su Sky Sport Arena. A seguire, alle 20, spazio a Numia Vero Volley Milano-Levollois Paris Saint Cloud, su Sky Sport Max. Il primo turno si chiuderà giovedì 26 novembre alle 20.30 con il derby italiano tra A. Carraro Prosecco DOC Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, in diretta su Sky Sport Arena.
Una copertura editoriale completa accompagnerà le giornate di gara. Per ciascun match ci saranno studi pre e postpartita su Sky Sport24, con approfondimenti, analisi e interviste ai protagonisti. Inoltre, ogni martedì alle 12.40 su Sky Sport24, appuntamento con uno studio dedicato alla presentazione degli incontri della settimana. Il racconto della competizione sarà affidato alle telecronache di Stefano Locatelli, Roberto Prini, Rudy Palermo, Giovanni Cristiano e Maurizio Trezzi, affiancati al commento tecnico da Francesca Piccinini, Rachele Sangiuliano, Alessia Gennari, Andrea Zorzi e Fabio Vullo. Federica Lodi e Alessandro Acton si alterneranno invece alla conduzione degli studi e nei collegamenti dai campi di gioco.
Il volley è protagonista anche sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
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La programmazione della CEV Champions League su Sky
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
- SAVINO DEL BENE SCANDICCI- TURAN TOVUZ
Alle 18:30 su Sky Sport Arena
Telecronaca Giovanni Cristiano; commento Alessia Gennari
- NUMIA VERO VOLLEY MILANO-LEVOLLOIS PARIS SAINT CLOUD
Alle 20 su Sky Sport Max
Telecronaca Rudy Palermo; commento Francesca Piccinini
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
- A CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA
Alle 20.30 su Sky Sport Arena
Telecronaca Stefano Locatelli; commento Rachele Sangiuliano