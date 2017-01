Scintille Conte-Diego Costa: "Vai pure in Cina!"

Odi et amo, come in uno dei più bei carmina della storia della letteratura latina. Sulla scia di Catullo ci sono loro, Diego Costa e Antonio Conte: ruggiscono, scalciano, urlano; ma, alla fine, non possono fare a meno uno dell’altro. Se l’italiano istiga, lo spagnolo risponde. Senza filtri. Il rapporto tra i due è così: odio e amore. Uno punge per motivare, l’altro segna e mostra i muscoli. Troppo uguali per convivere? Forse, ma finché regna la tolleranza sono una meraviglia. Quando non succede, invece…

Un nuovo ‘caso’ - Tra caratteri forti, si sa, non sempre le cose vanno a gonfie vele. Dopo un ottobre di fuoco, infatti, sembra che Conte e Costa ci siano ricascati. Questa volta in allenamento, nella settimana appena conclusa. Litigata furiosa, si dice: “Vai pure in Cina” pare abbia urlato - parafrasando - l’ex Juventus al suo attaccante. 14 gol in 19 partite ribaltati con una frase: miccia esplosiva. E Costa sembra che ancora una volta non l’abbia presa proprio bene, anzi: si è subito chiesto se, in Cina, potesse davvero andarci. Come in un subdolo gioco psicologico tra due teste dure. Durissime.