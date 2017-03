Juve, Nedved: "Alla pari col Barça, siamo pronti"

Juve, modalità rivincita: eh sì, perché i bianconeri pescano il Barcellona di Luis Enrique ai quarti di finale di Champions. Un remake della finale del 2015, quando i blaugrana vinsero all'Olympiastadion di Berlino. Sorteggio difficile, quindi, per la Juve. Il commento di Nedved.

"Siamo pronti!" - Questo il parere del vicepresidente bianconero: "Non so se sarà vendetta ma è affascinante questa prova col Barcellona, è una delle squadre più famose e sarà molto bello, dobbiamo guardare al presente sapendo che siamo forti, dobbiamo affrontarlo a viso aperto e che vinca il migliore". Juve alla pari col Barcellona: "Si, secondo me è cresciuta sicuramente, vedendo la squadra è in netta crescita. Questa sfida arriva al momento giusto, sono d'accordo con quello che ha detto Trapattoni, la Juve deve guardare se stessa, deve essere consapevole di essere forte e affrontare le gare così, non dobbiamo avere troppo rispetto del Barcellona perché altrimenti subentra paura". Il ritorno al Camp Nou può pesare, in programma il 19 aprile: "Faccio fatica ad accontentare tutti, Dybala e Bonucci volevano il Barcellona, Dani Alves la voleva evitare, siamo contenti, siamo l'unica squadra italiana e di questo sono molto orgoglioso ma l'Italia deve portarne di più perché ne ha bisogno. In queste sfide è uguale, non conta l'andata e ritorno, che sia in casa o fuori casa devi essere al top della condizione". Juve pronta: "Gli anni passano per tutti, una squadra arriva a questi incontri al top della forma e se noi vogliamo andare avanti dobbiamo fare qualcosa in più della domenica o del solito, siamo pronti ma dobbiamo essere al top della condizione per fargli male".