Qui Juventus

E allora allo stadio Luis II andrà ovviamente in campo la miglior formazione possibile, ovvero quel 4-2-3-1 che da oltre tre mesi sta facendo la differenza sia in Italia che in Europa. Allegri lo ha provato anche oggi nell'allenamento di rifinitura a Vinovo dove la squadra era presente al gran completo ad eccezione di Rugani, out per una infrazione al perone, e del lungodegente Pjaca. Unica variazione rispetto alla doppia sfida contro il Barcellona Allegri sarà costretto a proporla in mezzo al campo, dove Khedira è squalificato e verrà rimpiazzato dal dodicesimo uomo di Allegri, ovvero quel Marchisio costretto in diverse occasioni a sedersi in panchina. Al suo fianco ovviamente Pjanic, in avanti il poker d'assi che l'allenatore bianconero cala oramai puntualmente in ogni partita: Cuadrado a destra, Mandzukic a sinistra, Dybala alle spalle di Higuain. I terzini saranno brasiliani, Dani Alves e Alex Sandro, i centrali Bonucci e Chiellini. Dietro a loro, a difendere i pali, quel monumeto di Gigi Buffon al quale manca solo la coppa dalle grandi orecchie per completare un palmares che in pochi possono vantare.

La squadra bianconera partirà dall'aeroporto di Caselle attorno alle ore 15.00 e dopo una mezzora atterrerà a Nizza da dove raggiungerà Montecarlo in pullman. Alle 18.10, poi, sopralluogo dello stadio e quindi conferenza stampa di Allegri e Buffon alle 18.45, che potrete seguire ovviamente in diretta su Sky Sport 24