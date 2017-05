Raggi rincara la dose: "Accadde anche due anni fa quando Chiellini colpì il pallone di mano in scivolata mentre Moutinho stava calciando a rete, anche allora commise molti falli. Cercano sempre benefici, quando subiscono un fallo accerchiano l'arbitro, noi non lo facciamo mai. Se fosse stato Falcao a dare una gomitata a Chiellini avreste visto tutti i calciatori della Juve attorno all'arbitro per mettergli pressione. Ammiro comunque tutta la BBC, la forza della Juve è la difesa, compresi Buffon, Dani Alves e Alex Sandro".