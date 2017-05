Sergio Ramos: "Non siamo mica cresciuti a Beverly Hills…"

"Non so, in molti pensano che qui siamo cresciuti tutti a Beverly Hills… Anche qui c’è gente cresciuta nel barrio, anche noi abbiamo i nostri valori, i nostri codici. E poi comunque quella di domani è una partita di calcio, 11 contro 11 con un arbitro a dirigerla. Vediamo chi gioca meglio. Noi non abbiamo nessuna paura, nessuna vertigine, anzi", parole di Sergio Ramos. In conferenza stampa, il difensore del Real ha presentato così la sfida contro l’Atletico. "Abbiamo fiducia nel nostro modo di giocare e ci prepareremo come facciamo sempre. Giocheremo il nostro calcio, perché è la cosa che sappiamo fare meglio. Arriviamo con un buon vantaggio, ma non c’è nulla di scontato e sappiamo l'importanza della posta in palio. E' sempre difficilissimo raggiungere una finale, serve enorme concentrazione e noi cercheremo di metterla in campo domani". Ad attende il Real, la bolgia del Calderon: "Non è la prima volta che giochiamo in questo stadio. Il pubblico lì è bollente, ma questo genere di atmosfera mi motiva ulteriormente. Non credo che alla fine il pubblico possa giocare un ruolo determinante. Non avvertiamo alcuna pressione. Il nostro destino è nelle nostre mani, possiamo ancora vincere due trofei e faremo del nostro meglio per riuscirci. Abbiamo grande rispetto dei nostri avversari: domani cercheremo di conquistare la finale, solo dopo penseremo al campionato", ha concluso Sergio Ramos.