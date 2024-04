Dalla marcatura asfissiante su Haaland alla realizzazione del rigore decisivo: Antonio Rudiger è l'uomo copertina della sfida tra il Manchester City e il Real Madrid. Per il tedesco si tratta della seconda qualificazione in semifinale consecutiva con i blancos GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Doveva tirarlo Valverde il quinto rigore del Real Madrid, ma l'uruguaiano era stanco e non se l'è sentita. Allora la scelta di Ancelotti è ricaduta su Antonio Rudiger, che ha battuto Ederson regalando la vittoria ai blancos ("Perché lui?", ha spiegato Davide Ancelotti al termine della partita. "Perché ha gli attributi"). Dal suo arrivo nel 2022, il difensore si è qualificato per due volte consecutive con il Real Madrid in semifinale. Lo scorso anno, l'avventura della squadra di Ancelotti si è interrotta contro il Manchester City, adesso è la favorita per portarsi a casa la coppa. leggi anche Ancelotti: "Serviva un'impresa, l'abbiamo fatta"

Haaland, nessun gol nelle due sfide con il Real Se nel doppio confronto con il Real Madrid Haaland non è riuscito a brillare il merito è soprattutto di Rudiger, che ha preparato per il norvegese una marcatura asfissiante. L'ex Roma aveva già fermato l'attaccante nell'andata delle semifinali della scorsa stagione e si è ripetuto quest'anno. L'unica partita in cui Rudiger non è partito titolare si è conclusa con il trionfo del Manchester City per 4-0 sul Real. Era il ritorno delle semifinali del 2023 e in quell'occasione sono stati i blancos a salutare la competizione.

Rudiger, indicazione decisiva a Lunin Rudiger è stato decisivo nella lotteria dei rigori, ma non soltanto per aver realizzato quello decisivo: il difensore tedesco ha indicato a Lunin dove avrebbe calciato Kovacic, suo compagno di squadra ai tempi del Chelsea. Quella parata ha permesso al Real Madrid di tornare in parità dopo l'errore di Modric, dandogli lo slancio verso la vittoria finale. Protagonista in campo e anche fuori: Rudiger è stato il primo a correre verso i propri tifosi dopo la fine della partita. Poi ha ballato con Militao per festeggiare una notte che non dimenticherà facilmente.

