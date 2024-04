Simpatico siparietto a Sky: Fabio Capello ha elogiato l'allenatore del Real Madrid dopo la partita con il Manchester City, vinta dai blancos ai calci di rigore. "Gli sarà piaciuta la difesa e a me anche", ha risposto Ancelotti che con il Real è sempre arrivato almeno in semifinale in Champions League

"Carlo Ancelotti è il più bravo allenatore al mondo, lo dicono i risultati". Fabio Capello si è complimentato così a Sky con il tecnico del Real Madrid per essere riuscito a superare il turno contro il Manchester City. I numeri di Ancelotti in Champions League parlano da soli: 201 panchine, 114 vittorie e 4 trofei alzati. E' sempre arrivato almeno in semifinale con il Real Madrid. "Gioca in maniera diversa a seconda dei giocatori che ha - ha continuato Capello -. E' aperto, come ha detto Bellingham, aiuta la squadra a migliorarsi. Ha forza e credibilità nello spogliatoio, viene seguito da tutti".