La finale Milan-Olympiacos alle 18 su Sky Sport

Appuntamento con la storia per il Milan che oggi alle 18 affronta l’Olympiacos nella finale di Youth League. Il match di Camarda e compagni, reduci dalla vittoria ai rigori in semifinale contro il Porto, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Match storico per il Milan Under 19 che alle 18 a Nyon affronta i greci dell’Olympiacos nella finale di Youth League, la massima competizione europea a livello giovanile. I rossoneri arrivano a questo appuntamento dopo l’esaltante vittoria in semifinale arrivata ai rigori contro i pari età del Porto, mentre l’Olympiacos ha battuto il Nantes nell’altra semifinale. La finalissima è in programma oggi alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.