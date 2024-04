Youth League, Milan in finale: battuto il Porto

Storica finale per la Primavera del Milan che nella Youth League batte ai calci di rigori il Porto in semifinale e conquista l'accesso all'ultimo atto dove affronterà lunedì 22 aprile l'Olympiacos (diretta su Sky alle 18). I rossoneri sono passati in vantaggio con Scotti, hanno subito la rimonta e poi all'ultimo minuto grazie a Simmelhack hanno conquistato l'accesso ai rigori. Del capitano Zeroli il rigore decisivo

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT