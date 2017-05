Ci siamo quasi, quattro giorni alla finale. Higuain, Dybala e Pjanic contro Ronaldo, Isco e Modric. Nella notte di Cardiff, il 3 giugno, sarà Juventus-Real Madrid per la finale di UCL. Ieri l'Open Day dei bianconeri, oggi quello dei Blancos al Santiago Bernabeu. Con Zidane in conferenza stampa: "Siamo consapevoli di quanto sia difficile, ma l'abbiamo meritato". Favorite? "Non ci sono, sarà una 50-50%. Noi abbiamo vinto la Liga e loro la Serie A". E ancora: "Io ho il dna del Real Madrid, questa è casa mia. Tutti mi hanno accolto sempre bene, sto vivendo qualcosa di straordinario in questo club, in tutti i ruoli. A prescindere da quello che succederà sabato sera con la Juve, rimarrò per sempre un grande tifoso del Real Madrid".



"In finale le squadre migliori, niente favorite"

Queste le parole di Zidane: "E' una finale, sono 90 minuti diversi, loro hanno difeso bene, noi abbiamo segnato tantissimo ma questo non ha nulla a che vedere con la finale. Quest'anno sono in finale le due migliori squadre e come sempre vedremo una bella partita". Sulle condizioni dell'esterno gallese: "Noi siamo contenti che Bale sia tornato in squadra, sono contento di vedere che è ok. La gara la prepariamo tutti insieme e siamo tutti pronti". Ballottaggio Isco-Bale: "Siamo tutti disponibili, dovrò fare una scelta tra i 23 a mia disposizione: chi giocherà e chi andrà in panchina, altri non potranno essere nemmeno convocati ma hanno fatto una stagione straordinaria. Per me questa è la decisione più difficile - continua Zidane - ma adesso non posso dire se ho deciso o cosa ho deciso". Prosegue: "Siamo molto contenti di essere arrivati alla finale, siamo consapevoli di quanto sia difficile, abbiamo lavorato duro e lo abbiamo meritato, la squadra sta bene, mancano quattro giorni, ovvero altri quattro allenamenti e ci concentreremo su quello che andrà fatto".