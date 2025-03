È stato il protagonista assoluto del match con due rigori parati nella serie finale ma anche con interventi decisivi durante l'arco dei 120', Gianluigi Donnarumma è soddisfatto per questo passaggio epico ai danni del Liverpool: "Sono contento della prestazione della squadra perché abbiamo saputo soffrire, venire qui in questo stadio non è per niente facile, è sempre molto dura e soprattutto ribaltare la sconfitta dell’andata - spiega - Abbiamo fatto un’ottima partita e sono molto contento del passaggio del turno".