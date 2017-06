Un nuovo look per celebrare la Champions numero 12 della storia del Real Madrid, la quarta del suo palmares stellare. Poche ore prima la mega celebrazione in Plaza de Cibeles nella capitale spagnola, Cristiano Ronaldo ha sfoggiato un taglio di capelli nuovo di zecca. Capelli completamente rasati a zero: una novità per lui, abituato a ciuffetti più o meno lunghi. In auto, vestito a festa, ha poi chiesto ai suoi followers: "Vi piace?".