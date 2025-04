Sommer: "Contro il Bayern partiremo alla pari"

Il portiere nerazzurro ha parlato a Sky Sport prima della sfida da ex contro il Bayern: "Sarà una partita intensa, con assenze per entrambe le squadre, ma si parte alla pari - ha spiegato -. Ultimamente è stato troppo semplice concedere occasioni agli avversari"

Sarà uno dei due ex in campo (l’altro è Pavard), ma l’attenzione è tutta sul presente e sulla maglia nerazzurra. Yann Sommer si prepara ad affrontare il Bayern Monaco, la sua squadra per sei mesi nel 2023. Il portiere dell’Inter ha parlato a Sky Sport a 24 ore dal match:



Conosce questo ambiente, questa squadra. Che partita dobbiamo aspettarci?

“Una partita intensa. Due squadre a cui piace tenere la palla, con tanta qualità, con un pressing alto. Sarà una partita interessante domani”



Si parte alla pari?

“Tutte e due le squadre hanno rose larghe, i giocatori che mancano al Bayern sono importanti però anche i nostri. Domani vedremo, prepariamo bene questa partita”



In questa stagione hai fatto meno parate in Champions che in campionato. C’è qualcosa nella vostra testa che ha fatto la differenza nelle notti europee?

“È difficile da spiegare questa cosa, però chiaro che non siamo contenti delle ultime partite in campionato, per come abbiamo difeso. Anche domani è importante difendere da squadra e rendere difficile all’avversario creare occasioni, nelle ultime partite è stato troppo semplice. L’importante è focalizzarci sulla gara di domani”



Hai sentito qualcuno dei tuoi ex compagni?

“Sì, ma prima di questa partita non troppo. Adesso siamo tutti concentrati sulla partita”.