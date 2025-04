Kylian Mbappé, nell'intervista rilasciata a 'La Sexta', ha raccontato della sua prima volta con la maglia del Real, dei rapporti con la società e di quelli che sono i suoi piani futuri. Ha ripercorso il suo primo contatto con il terreno di gioco spagnolo, avvenuto quando lui era ancora un adolescente: "Avevo 12 anni quando arrivai a Valdebebas. Non parlavo né spagnolo né inglese, solo con Zidane – suo sponsor all'epoca ndr - potevo parlare francese. Per me però fu incredibile vestire per la prima volta la maglia dei Blancos. Sapevo che un giorno ci sarei tornato, ma quello non era il momento: non ero pronto ad andarmene dalla Francia. Ora so che è stata la scelta migliore da prendere". Il desiderio di quel bambino, dopo diverse peripezie, si è finalmente avverato. "Questo club ha un'aura che gli altri non hanno ed essere parte della squadra con la miglior storia del mondo non ha prezzo".