Il piccolo Kelvin, il bambino di 7 anni ferito dalla folla che scappava in preda al panico nella notte di paura in piazza San Carlo, può tornare a sorridere. Il piccolo italo-cinese è stato infatti dimesso dopo dieci giorni dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove si trovava dalla maledetta notte del 3 giugno. Il piccolo, che per due giorni era rimasto in coma a causa di un grave trauma toracico, nei giorni scorsi era stato trasferito dalla Rianimazione al reparto di degenza di Chirurgia ma oggi, assieme ai suoi genitori, è tornato nella sua abitazione di Moncalieri, comune alle porte di Torino. Ora non gli resta che riposare e aspettare agosto per poter tornare a guardare dal vivo la sua Juventus.