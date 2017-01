Pioli non snobba la Tim Cup: "E' un obiettivo"

“Questa squadra ha grandi valori”: parola di Stefano Pioli. E a giudicare dalle cinque vittorie consecutive in Serie A si vede. L’Inter è pienamente recuperata, mentalmente e fisicamente, dopo un disastroso avvio di stagione. Parallelamente al campionato, anche la Coppa Italia può dare una mano ai nerazzurri per centrare l’obiettivo europeo. A San Siro martedì sera entreranno in scena contro il Bologna di Donadoni, che nell’ultimo weekend ha agguantato a Crotone una vittoria già fondamentale per centrare la salvezza. Per Pioli un ritorno al passato, ma “ora serve concentrarsi sul presente”.



Sulla Coppa - “Il tabellone ci vede entrare a sole 4 partite dalla finale, è un obiettivo e per arrivare in finale bisogna far bene domani”, ha detto l’allenatore dell’Inter. “Ci stiamo preparando bene perché è una competizione molto importante. Se la serenità è accompagnata da concentrazione, giocare a San Siro è un fattore importante. Il fatto di essere in casa ci può dare dei vantaggi, anche se sul campo saremo 11 contro 11 e dovremo dimostrare con una prestazione all'altezza di essere superiori ai nostri avversari".



Turnover - "Terrò presente chi ha lavorato tanto sabato sera ma anche chi sta lavorando tanto tutti i giorni. Schiererò una formazione competitiva, dopo gli ultimi allenamenti capirò chi è nella migliore condizione. Vincere fa bene e noi dobbiamo continuare a farlo. Del ‘mio’ Bologna l’unico rimasto è Taider, che però è infortunato. Di Vaio fa il dirigente. E' stata un'esperienza positiva, ma ora è troppo importante il nostro momento che ci vede in crescita e dobbiamo insistere".



Sul campionato - “Non credo che per noi sia un problema vedere le altre big vincere, abbiamo un obiettivo chiaro: fare più punti possibili. Solo facendo il massimo possiamo inanellare tante vittorie. Lo credevo al mio arrivo e ne sono convinto ancora, la squadra ha grandi valori. Il nostro futuro non dipende solo da noi, ma continuando a vincere accorceremo le distanze, sarebbe importante in questo momento per far diventare determinanti gli scontri diretti".