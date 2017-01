Genoa, Juric: "La squadra mi segue, ci rialzeremo"

Una grande reazione dopo il doppio svantaggio al termine della prima frazione di gioco non è bastata, il Genoa di Ivan Juric è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Si ferma agli ottavi l’avventura dei rossoblù, a sfidare l’Inter nei quarti sarà la squadra biancoceleste. 4-2 il risultato finale, la squadra di Simone Inzaghi era andata in vantaggio con Djordjevic e Hoedt, la formazione genovese aveva pareggiato con Pinilla e Pandev in pochi minuti. Di Milinkovic-Savic e Immobile i gol decisivi. Per la squadra di Juric arriva così la seconda sconfitta pesante in pochi giorni dopo quella di Cagliari contro la formazione di Rastelli rimediata domenica. Il gruppo, ora, dovrà archiviare la delusione per concentrarsi nel modo migliore sul prossimo impegno, in programma domenica contro il Crotone. Deluso per aver mancato la qualificazione l’allenatore rossoblù, che al termine della gara ha parlato così della prestazione dei suoi e del risultato.



Periodo negativo - "Penso che abbiamo cominciato molto bene il secondo tempo ma poi abbiamo preso un gol su un rinvio come ci accade spesso ultimamente; e poi ci siamo un po’ persi. Siamo in un momento dove non ci esprimiamo bene e a tratti facciamo anche molto bene (come ad inizio secondo tempo e a fine primo tempo). Ma in generale non è sicuramente un periodo positivo. In ogni caso i giocatori non hanno smesso di seguirmi, non abbiamo fatto bene nelle ultime due partite e nemmeno oggi contro una Lazio molto forte; forse si è accumulata insicurezza ma a livello di gioco e di prestazioni il nostro girone di andata è stato ottimo, abbiamo raccolto meno del previsto. Non ho segnali che dicano il contrario, la squadra mi segue, si impegna molto in allenamento e altrimenti mi toglierei da mezzo. La squadra sta dando tutto quel che può, che non è abbastanza".