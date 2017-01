Napoli, Sarri: "Non penso al Real. Pavo? Vediamo"

Tra nuovi arrivi, assenti per la Coppa d'Africa e squalificati, il Napoli si prepara al prossimo impegno in Serie A, il primo del nuovo anno. Un 2017 che Maurizio Sarri vorrebbe iniziare con una vittoria in casa contro la Sampdoria di Giampaolo, per non perdere contatto dalle prime posizioni della classifica e per cercare di ripartire dopo il pareggio nell'ultimo incontro contro la Fiorentina, terminato 3-3. Così l'allenatore azzurro ha presentato la sfida contro i blucerchiati in conferenza stampa: "Credo che a Firenze i problemi difensivi siano nati dal centrocampo - gha detto - sono loro che hanno lasciato la linea scoperta costringendo i difensori a scappare dietro e a coprire la profondità".

La difesa - "Al di là di chi ha giocato, in campionato abbiamo subito pochi tiri, naturalmente se poi arrivano gli errori come le palle perse è ovvio che qualche gol si può prendere. La rete subita su errori individuali non mi fa neanche arrabbiare, è una situazione imprevedibile. Ci vuole mentalità, quando si parla della testa di una persona è difficile intervenire, figuriamoci per le teste di un gruppo. Sul gol di Defrel è difficile fare qualcosa, su quello di Zarate si doveva stringere di più la linea difensiva per intervenire in modo corretto. In difesa, visto che abbiamo preso sei gol in due partite, se cambiamo qualcosa non c'è da preoccuparsi. Per i centrali è importante avere continuità. Vediamo se recuperiamo Chiriches, altrimenti andiamo con altre soluzioni".