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Napoli, Allegri a cena con De Laurentiis: domani la presentazione al Teatro San Carlo

il primo giorno

Inizia l'era Allegri al Napoli. L'allenatore, dopo esser arrivato nella mattinata di lunedì 13 luglio in città, è andato a cena con il presidente De Laurentiis. Giornata importante anche fronte rinnovi, con l'accordo raggiunto per il prolungamento del contratto di Vergara per 5 anni (senza clausola rescissoria). Martedì 14 luglio alle ore 11:30 al Teatro San Carlo verrà presentato Allegri. Nel VIDEO il punto del nostro inviato Massimo Ugolini

NAPOLI, ACCORDO CON VERGARA PER IL RINNOVO

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