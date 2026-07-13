Napoli, Allegri a cena con De Laurentiis: domani la presentazione al Teatro San Carloil primo giorno
Inizia l'era Allegri al Napoli. L'allenatore, dopo esser arrivato nella mattinata di lunedì 13 luglio in città, è andato a cena con il presidente De Laurentiis. Giornata importante anche fronte rinnovi, con l'accordo raggiunto per il prolungamento del contratto di Vergara per 5 anni (senza clausola rescissoria). Martedì 14 luglio alle ore 11:30 al Teatro San Carlo verrà presentato Allegri. Nel VIDEO il punto del nostro inviato Massimo Ugolini