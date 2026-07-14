Nuovo stadio Napoli, De Laurentiis: "Progetto da 70mila posti e 120 Sky Box"

Nel corso della presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, rispondendo a una domanda, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli ha parlato del progetto relativo al nuovo stadio: "Abbiamo svolto un sopralluogo in un’area idonea a un nuovo impianto. Una progettazione l’abbiamo già completata per un’altra area, ed è idonea a essere trasferita lì". A quel punto il presidente Aurelio De Laurentiis ha aggiunto: "Sarà uno stadio da 70mila posti e 120 skybox"

NAPOLI: LA PRESENTAZIONE DI ALLEGRI