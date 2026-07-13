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Fiorentina, dalla permanenza di De Gea ai nuovi passando per Kean: inizia l'era Grosso

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Primo giorno di ritiro in casa Fiorentina. C'è Kean, che si è fermato a lungo a parlare con Grosso, ma è anche l'occasione di salutare i nuovi arrivi Viery, Dragusin e Atta. Capitolo portieri, il club ha fatto sapere che De Gea è e resterà il numero uno, con la possibilità di diventare anche capitano. Discorso diverso per Gosens, ai margini del progetto e non convocato. Nel VIDEO le ultime dalla nostra inviata Vanessa Leonardi

LA FIORENTINA VUOLE FARE LE COSE IN GRANDE

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