Primo giorno di ritiro in casa Fiorentina. C'è Kean, che si è fermato a lungo a parlare con Grosso, ma è anche l'occasione di salutare i nuovi arrivi Viery, Dragusin e Atta. Capitolo portieri, il club ha fatto sapere che De Gea è e resterà il numero uno, con la possibilità di diventare anche capitano. Discorso diverso per Gosens, ai margini del progetto e non convocato. Nel VIDEO le ultime dalla nostra inviata Vanessa Leonardi

LA FIORENTINA VUOLE FARE LE COSE IN GRANDE