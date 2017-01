Allegri: "A Doha uno sfogo, ma nessuna rottura"

La sconfitta in Supercoppa contro il Milan è ormai archiviata ma la Juventus non vuole perdere altre occasioni. I bianconeri sono pronti a tornare in campo contro il Bologna in casa, con l’obiettivo di riscattarsi e di riprendere la loro corsa in Serie A. Allo Juventus Stadium Massimiliano Allegri si attende risposte in una gara che, come sottolineato dallo stesso allenatore presenta numero insidie essendo la prima dopo la sosta: Queste le parole della guida bianconera in conferenza stampa a poco più di 24 ore dal match.

Il mercato e lo sfogo di Doha - "Di Evra e di mercato non parlo, fino a quando i giocatori saranno qui saranno a disposizione; il mese di gennaio è un periodo pieno di instabilità a causa delle voci di arrivi e partenze ma ne può parlare solo la società. Io non voglio creare tensioni o destabilizzare l'ambiente, è un mese importante dal punto di vista delle partite giocate e meno si parla di mercato meglio è. Tornando a Doha ho avuto uno sfogo ma non c'entra niente con il mio futuro, sono cose separate. L'ho fatto perché tengo molto al lavoro e per una volta può succedere anche a me, può capitare di perdere ma dopo 35 minuti dovevamo chiudere la partita. Era un trofeo da portare a casa e non siamo stati bravi nella gestione della gara, nell'atteggiamento, nell'andamento della partita; mi hanno fatto molto arrabbiare. Per quanto riguarda il mio futuro sto bene alla Juventus e sono contento di essere qui. Abbiamo fatto grandi cose ma mi ha fatto molto arrabbiare vedere che non abbiamo capito l'importanza della partita".