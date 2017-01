Mihajlovic: "Ho avuto un'offerta dalla Cina"

Dopo due settimane di stop invernale, è giorno di conferenza stampa per Sinisa Mihajlovic. Domenica il suo Torino giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in una sfida delicata. Nel presentarla, l'allenatore ex Milan ha ribadito che l'obiettivo è di chiudere il girone di andata con 31 punti e di andare in Europa. Queste le sue parole.

Iturbe - "Può giocare sia a destra che a sinistra, a me piace giocare con gli esterni a piedi invertiti. Rispetto ad altri attaccanti ha caratteristiche per cui si sposa bene. lo abbiamo voluto, è una scommessa che voglio vincere. Due anni fa ha dimostrato il suo valore poi si è perso. Una grande occasione per lui, durante la settimana lo aiuterò come faccio con tutti, poi starà a lui guadagnarsi un posto in campo e dimostrare il suo valore".



Carlao - "Carlao è un difensore fisicamente bravo, ha buona tecnica. Anche lui è una scommessa, sicuramente è un giocatore che ci potrà dare una mano, è un giocatore su cui fisicamente e tecnicamente non ho dubbi, ha le caratteristiche che ci possono servire in questo momento".



Sul Sassuolo - "Questa settimana è decisiva perche ci può dire tante cose, affrontiamo il Sassuolo e due volte il Milan. Il nostro obiettivo è chiudere l’andata a 31 punti e farne ancora di più al ritorno. Sono convinto che possiamo fare più punti rispetto all’andata, il mio obiettivo è fare il record di punti del Torino da quando ci sono 20 squadre, poi non so se basteranno per andare in Europa che è il nostro obiettivo. Credo che la zona Europa League sia intorno ai 66 punti quest’anno. Per questo è fondamentale vincere domani". E ancora: "Una buona squadra che il quest’anno l’impegno in Europa e i tanti infortuni. Sarà una gara molto difficile, poi le prime dopo la sosta sono sempre più complicate. I miei giocatori devono sapere che sono più forti e che se giocano come sanno possono vincere. Dopo le feste il Toro l’ho ritrovato bene".

Chiamata dalla Cina - "Recentemente ho avuto un’offerta molto importante dalla Cina ma i soldi non sono tutto nella vita e non me la sono sentita di interrompere un discorso che ho appena iniziato. Anche se due giorni dopo non ho dormito molto pensando all’offerta ma poi mi è passata (dice scherzando)”.



Bovo - Intanto è arrivata la lettera di scuse e il saluto al Toro di Cesare Bovo, dopo le parole di venerdì durante la presentazione con il Pescara, sua nuova squadra: "Ci tengo a salutare con il cuore tutto il mondo granata, dal Presidente Cairo a tutto il Torino Football Club e a tutti i tifosi che mi hanno sempre rispettato e sostenuto e che io ho sempre cercato, con il massimo impegno, di ripagare sul campo. Tre anni e mezzo stupendi non si dimenticano e mi dispiace leggere le mie parole strumentalizzate con lo scopo di creare polemiche che non ho mai fatto in tutti questi anni. La mia era una semplice osservazione, senza rancore o cattiveria. Ringrazio ancora tutti e auguro ogni bene al Toro", ha detto sul sito ufficiale. E Mihajlovic ha avuto spazio anche per lui in conferenza: “Ieri mi ha telefonato e mi ha detto che non voleva fare polemica, lui prima ha giocato per noi per scelta tecnica. Non c’è nessun problema con Cesare, lo stimo molto come ragazzo“



Obi - "E' un giocatore che mi piace, non ha avuto la fortuna di giocare con continuità ma per me è come un titolare. Avelar? Sta recuperando bene, lo vedo bene ma non è ancora pronto per giocare. Se continua così sicuramente lo riportiamo in lista perché è un giocatore importante. Ora però non è ancora pronto, vorrei fargli giocare ancora qualche partita con la Primavera. Dopo parlerò con lui e vedremo se portarlo con noi in ritiro domani anche se non potrà giocare“



Mercato - "Abbiamo preso due giocatori ma ne servono ancora altri perchè ci sono squadre più attrezzate di noi. Noi cerchiamo di migliorare la nostra rosa, qualcuno ancora arriverà e qualcuno magari andrà via", ha concluso.