Milan, Bacca is back. E non si muove: "Resto qui"

E alla fine arriva Bacca. Ci pensa lui. Con tanto di "finalmente" dei tifosi rossoneri. Perché il colombiano non segnava su azione dal 20 settembre 2016, contro la Lazio (vittoria per 2-0). 110 giorni d'astinenza quindi. Centodieci eh, mica pochi per un bomber come lui. Uno che in che al Siviglia, in stagione, è arrivato anche a 28 (più un paio di Europa League, dettagli).

He's back, un calcio al mercato - Guizzo col Cagliari però, rete in extremis per tornare a sorridere. Pardon, a segnare. Mettendo a tacere quelle voci di mercato di cui tanto si è parlato: "Andare via? Non l'ho fatto quando la squadra andava male, ora che stiamo andando meglio rimango qui!". Precisazioni: "Sono contento, sia per me che per la mia famiglia. Lavoro giorno dopo giorno per la squadra, è sicuro che resto". Un commento che non lascia spazio a equivoci, arrivato a fine partita su Sky Sport: "Mercato? Sono in una big, sono felice". Così parlò Bacca. E pure l'agente Sergio Barila, anche lui sicuro: "E' venuto a Milano per vincere, vuole conquistare altri trofei dopo la Supercoppa". Più chiaro di così non si può.