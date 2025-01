Reijnders: "Vincendo possiamo cambiare le cose"

Il centrocampista del Milan in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa contro l'Inter: "Sarebbe bello giocare come se fosse la mia ultima partita. Per noi è una grande opportunità, non capita spesso di vincere un trofeo". Sulla semifinale vinta contro la Juventus: "Nella ripresa abbiamo dimostrato che potevamo fare di più e abbiamo creato più occasioni". E sullo spirito della squadra: "C’è sempre stato. Dobbiamo sentirci come una famiglia"

Giornata di vigilia in casa Milan. I rossoneri si preparano alla finale di Supercoppa contro l'Inter, in programma a Riad lunedì 6 gennaio alle ore 20.00. In conferenza stampa, insieme all'allenatore del Milan Sergio Conceiçao, è intervenuto Tijjani Reijnders: "Sarebbe bello giocare come se fosse la mia ultima partita – ha detto il centrocampista olandese –. Per noi è una grande opportunità, non capita spesso di vincere un trofeo. Dopo dovremo pensare al campionato e alla Champions, per cui è una buona possibilità di cambiare le cose".