Dove vedere Lecce-Genoa

I numeri di Lecce e Genoa

Il Genoa ha perso solo una delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Lecce (8V, 5N), 1-0 il 22 settembre 2023, in quella che è stata la sua ultima gara esterna nella competizione contro questa avversaria. Il Lecce è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (1V, 2N), dopo che aveva perso tre delle quattro precedenti (1N). Nonostante abbia messo a segno ben 19 reti nelle ultime nove partite nel massimo campionato contro il Lecce (una media di 2.1 a incontro), il Genoa è riuscito a tenere la porta inviolata solo una volta in questo parziale (0-0 il 16 ottobre 2011), dopo che aveva registrato ben sei clean sheet nelle precedenti sette sfide contro questa avversaria nella competizione. Il Genoa è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare di campionato (3V, 4N), dopo che aveva perso in sei delle prime 10 giornate del torneo in corso (1V, 3N); inoltre, dopo il successo contro l’Empoli, il Grifone può registrare due successi di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2024, la seconda delle quali fu proprio contro il Lecce. Il Lecce ha perso tre delle ultime quattro gare di Serie A (1V) subendo una media di 2.25 gol a partita, dopo che era rimasto imbattuto in quattro delle cinque precedenti (2V, 2N), con 0.67 reti incassate di media a incontro. Il Genoa ha guadagnato 10 punti nelle ultime quattro trasferte di Serie A (3V, 1N), subendo un solo gol; i rossoblù avevano conquistato gli stessi punti nelle precedenti 11 gare esterne nella competizione (2V, 4N, 5P). Nel 2024 il Lecce ha mancato l’appuntamento con il gol in 20 partite di Serie A e questo è stato il peggiore anno di sempre per i pugliesi sotto questo punto di vista; inoltre, nello scorso anno la formazione pugliese è stata quella che non ha trovato il gol in più occasioni nei maggiori cinque campionati europei (20, appunto). Per il Genoa il 2024 è stato il quarto anno di sempre per numero di pareggi in Serie A, 15, come nel 1993 e nel 1994, meno solamente che nel 1983, 2021 (16) e 1990 (17); nello scorso anno solare solo la Juventus (21) ha collezionato più segni “X” del Grifone (che pareggiò le prime due gare del 2024).