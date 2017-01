Spalletti, fiducia, lavoro: così è rinato Palmieri

"Lasciatelo tranquillo, poi vedrete..." - Spalletti non può farne a meno, in ogni occasione lo difende a spada tratta. Ricordate il suo sfogo dopo la vittoria con la Lazio? Non lascia spazio a equivoci: "Voglio sottolineare la grande gara di Emerson, ha fatto una partita straordinaria. Voglio vedere se anche dopo oggi i rompic... (puntini d'obbligo) non lo lasceranno tranquillo. Nei mesi scorsi l’hanno massacrato, ma ha coperto benissimo su Anderson. Lasciamolo in pace". Parole di stima, fanno solo piacere. Altro mondo rispetto a Garcia: "Con lui il rapporto era buono, ma faceva le sue scelte e non mi faceva mai giocare. Questo rende triste chiunque. Con Spalletti è stato diverso, ha sempre creduto in me". Ora? "Scudetto ed Europa League sono obiettivi reali, vogliamo vincere qualcosa". Ci sono Juventus e Villarreal: "Per me non manca molto per riprendere i bianconeri, i dettagli fanno la differenza".

Riscatto: "Bastava crederci, Sabatini come un padre" - 16 presenze stagionali, ben 13 da titolare (e alla 12esima è scattato il riscatto obbligatorio). Un "calcio" alla tristezza: "In momenti simili pensi tante cose. Ma come ho detto alla mia famiglia, ho lasciato il Brasile per impormi e vincere". Ora c'è anche Mario Rui per un posto da terzino: "Grande giocatore, grande persona. Sempre pronto a darmi consigli. La Roma deve avere in ogni ruolo più di una scelta. Arriverà anche il suo momento". Sabatini il primo a puntare su di lui: "Certo, lo sento ancora! Lui mi ha voluto qui. Mi manda spesso messaggi. Per me è come un papà calcistico". Una bella risposta a Zamparini, che lo accusò di non avere carattere: "Ci sono rimasto male per le sue parole, forse ora ha cambiato idea...". E Fazio? "È straordinario, il nostro Comandante. Quando la palla arriva a lui sono tranquillo. Io devo crescere molto anche tatticamente". Osando un po' di più: "Me lo dicono sia Spalletti che Sabatini!".