Spalletti: "Mercato? Mi fido della società"

Mercato - “È un tema attuale e caldo, so questo è lo spazio giusto. Da parte mia diventa facile, ritorno a essere coerente: ho detto che per me poteva non esserci questo mercato, perchè ho scelto questa squadra e la considero già forte. Bisogna lasciarla esprimere in qualche elemento, ho portato anche Frattesi e Tumminello da subito con noi. Alberto De Rossi ci da giocatori pronti da inserire in prima squadra. Dobbiamo dare tempo ai ragazzi, come successo con Emerson. Io non chiedo nulla alla società, ho sposato la causa quando mi hanno chiamato e mi ci sono buttato con tutto l’amore e l’affetto per questi colori. Si lavora su quelli che abbiamo a disposizione, sperando di poter far crescere anche Gerson, che ha potenzialità. Ci sarà un periodo in cui sarà dura, ma avendo una squadra tosta non penso di avere più problemi del dovuto. Anche se dei problemi ci saranno: avremo 11 partite in 40 giorni. Ma nutro grande fiducia”.

Musonda-Feghouli - “Io mi fido dei miei giocatori, non ho bisogno di sostituire nessuno a patto che ci sia uno sforzo da parte loro. Se so che la mia società è disponibile a mettere tutto ciò che ha a disposizione e cerca le soluzione per sopperire alle difficoltà che avremo, sto con loro sempre. Feghouli e Musonda sono sì tra i nomi, sono due soluzioni. è chiaro che ci vuole tempo, Massara e lo staff stanno lavorando, comunque mi baso su quelli che ho a disposizione. Sono loro la nostra soluzione, non il mercato. Poi l’aspetto dei tifosi e le attese ci sono, ma non so se sia una cosa giusta o meno. Non mi aspetto un Musonda che venga qui e ci faccia vincere le partite. Juve? hanno a disposizione qualche giocatori in più di noi, che fa la differenza se non siamo bravissimi in determinate situazioni.