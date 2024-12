L'allenatore giallorosso in vista della partita col Milan ha parlato di tre big in scadenza come Hummels, Paredes e Dybala: "Spero restino tutti quanti. Pellegrini? Gode di tutta la mia fiducia, se arriveranno delle offerte allora le valuteremo, come per chiunque altro. Mi auguro resti, ma deve essere contento anche lui". Il match è in programma domenica sera alle 20.45

