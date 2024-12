Marcus Thuram all'Inter è felice. " Qui sono in fiducia totale ed è grazie a chi mi sta intorno", ha dichiarato in una intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. "Dove posso arrivare? Non lo so. E non ci penso, quasi mi dà fastidio. Conta amare, non mettersi limiti. Perché dire "faccio questo o quel numero di gol"? Ho tanto da migliorare ancora".

Dal rapporto col papà ('Sono più forte grazie a lui') a quello con il fratello Khephren, centrocampista della Juve : "C’è stata la possibilità di giocare insieme, quando ero al Borussia il Nizza mi voleva ma poi non se ne è fatto nulla. Gli auguro il meglio. Non proprio il meglio meglio eh…Diciamo a lui sì, alla squadra in cui gioca no. Più forte di me? Sì, lo è . E sa perché? Perché può imparare dal papà e poi dal fratello, è fortunato".

"Non vedo club superiori a noi"

Thuram, poi, si è concentrato sull'Inter e sui compagni di squadra. Su Lautaro: "Parla quando deve. Non lo fa mai a caso. Proprio per le nostre differenze. Se lui fosse come me, gli direi "oh,quantosei pesante". Io gli do qualcosa che lui non ha e lui viceversa". Sul suo futuro ha parlato chiaro: "Non accadrà mai che io lasci l’Inter sfruttando la clausola, per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società. Io non riesco a scegliere, ho l’obiettivo di vincere tutti e 5 i trofei. Se punto tutto sulla Champions e poi non la vinco, cosa succede? Io considero l’Inter una delle super grandi d’Europa. Siamo una squadra che fa paura. Non vedo club superiori a noi, neppure uno. Ce ne sono 5-6 in Champions più forti degli altri. E siamo tra questi".