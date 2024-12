Rocchi: "Var a chiamata, siamo aperti alle novità"

I cosiddetti “rigorini” e gli errori fatti in questo girone d’andata di campionato, gli interventi del Var e l’ipotesi del Var a chiamata. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervistato dalla redazione sportiva su Radio 1 Rai, fa un bilancio del 2024: “È stato un anno molto complicato – le parole di Rocchi- Questo lavoro, che coinvolge 152 persone, non lascia spazio per rifiatare; è un lavoro sicuramente complesso e impegnativo, quello del disegnatore, quasi mai elogiato e spesso criticato. Anche i piccoli momenti di soddisfazione spesso sfuggono, ma un ruolo di così grande responsabilità non permette distrazioni". Poi è subito il momento di affrontare i temi che maggiormente hanno suscitato polemiche, ad esempio quello dei 'rigorini'. “È chiaro che sono quei rigori che noi stiamo cercando di combattere - ammette Rocchi - abbiamo avuto una giornata in effetti brutta, la settima in cui ne abbiamo dati nove e qualcuno veramente inappropriato. Però, specialmente nelle ultime giornate, siamo tornati a dare quelli giusti. L'importante è fischiare un rigore quando c'è qualcosa di importante, perché può decidere il risultato". La curiosità è che, a questo proposito, Rocchi ai suoi ha sempre dato un consiglio. "Dico sempre ai miei arbitri che quando la pancia vi dice rigore, nel 98% di casi è rigore. Per esempio, in Cagliari-Atalanta non ne è stato dato uno, perché l'arbitro si è fatto portare, non dalla pancia, ma da un ragionamento sul rimpallo: se avesse seguito la pancia, avrebbe concesso il rigore". Ovviamente ci sono stati anche degli errori, come quello non dato in Atalanta-Udinese. “È stato un errore di superficialità, mi è dispiaciuto -le parole del designatore- perché è un errore evitabilissimo e queste cose dobbiamo eliminarle, perché così ci facciamo del male da soli".