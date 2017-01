Giampaolo: "Napoli ferita aperta, Reina furbo"

Ventitré punti in classifica da cui ripartire, la Sampdoria cerca la vittoria che manca da quattro partite e vuole cominciare la seconda parte di stagione ottenendo i tre punti. Nel prossimo appuntamento fissato sarà l’Empoli ha mettere Marco Giampaolo di fronte al suo passato, la formazione toscana di Martusciello continua a cercare punti e vuole anche vendicare la sconfitta dell’andata. Così, in conferenza stampa l’allenatore blucerchiato ha parlato delle sue aspettative in vista della sfida di domani a Marassi.



Dal Napoli… - "Non parlo più della partita di Napoli, dico solo che la squadra ha fatto una grande prestazione. Non voglio riaprire delle ferite che devono ancora rimarginarsi. Per quanto riguarda la mia gestione abbiamo subito gol al 90' contro Cagliari (per un errore) e Napoli - che è la peggior squadra da affrontare in 10 contro 11. Anche contro la Roma ci fu un episodio discutibile. Sabato abbiamo commesso un errore tattico nel momento della punizione, ma se non avessimo subito gol sarebbe passato inosservato. Voglio sottolineare ancora la prestazione della squadra. Reina è stato furbo, sono altri che dovrebbero sanzionare queste irregolarità. Silvestre non lo ha toccato. Nell'azione finale è successo di tutto, la gara era ormai finita. Sono episodi su cui si può continuare a discutere, ma non parlo del contesto extra partita".



…All’Empoli - "Empoli per me è stato un passaggio fondamentale. Il senso di gratitudine per città e società l'ho espresso più volte e lo ribadisco adesso perché mi hanno dato questa possibilità. Per certi versi è una partita come le altre ma conosco la squadra che andremo ad affrontare, so che fa le cose per bene. Muriel e Schick possono giocare insieme, ma dentro una partita non ci sono solo valori e numeri, c'è anche collaborazione e un certo modo di stare in campo che deve essere in equilibrio con gli altri reparti. Per questo Quagliarella in tante partite è imprescindibile. Viviamo ha avuto l'ok per tornare in campo ma non si è ancora allenato con il gruppo".