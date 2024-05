" Non è stata una delle nostre migliori prestazioni , ma prendiamo un punto contro una squadra di qualità, che ha fatto una buona partita. Noi potevamo fare meglio sia in attacco che in difesa". Igor Tudor ha visto versioni migliori della sua Lazio, ma non si lascia scoraggiare: " Siamo stati troppo bassi sui loro cross e facevamo fatica ad avanzare , ora non riesco ad analizzare molto bene la partita a caldo. Di sicuro loro hanno fatto meglio di noi, ma ora dobbiamo prepararci alla prossima partita". Il pareggio complica i piani Champions: "Tutti i punti sono importanti, ma v incere a Monza era difficile e non è mai scontato ".

"Immobile bene, con Luis Alberto nessun problema"

La Lazio è sembrata molto nervosa oggi, come dimostrato dai sette cartellini gialli, arrivati anche all'inizio del match e con la squadra in vantaggio. Zaccagni e Luis Alberto in panchina non hanno reagito bene alle loro sostituzioni, con il primo che ha preso addirittura la via degli spogliatoi dopo essere uscito al 32': "Zaccagni aveva già preso “un'ammonizione e mezza”, il secondo intervento era al limite e poteva rischiare il rosso. Luis Alberto non era d'accordo con me? Cose che fanno parte del calcio, andiamo avanti senza problemi". Una nota positiva è sicuramente il ritorno al gol di Immobile: "Oggi era sul pezzo, ci teneva e ha fatto un gol importante. Ora per lui è fondamentale ritrovare la condizione".