La Fiorentina riapre il campionato, la Juve è ko

Pipita che non brilla - Il Franchi chiaramente è una bolgia, la Juventus evidentemente è ferita e prova una reazione poco convincente con Chiellini, ancora una volta su calcio piazzato. Chi è molto più pericoloso invece è Higuain, che a un minuto dalla fine del primo tempo, dopo un rimpallo, si ritrova per la prima volta sul destro l’occasione buona per segnare. Il tiro è potente, Olivera si immola in scivolata e tocca prima con la coscia e poi col braccio: tutto involontario, Banti lascia giustamente proseguire tra le proteste del pipita. Sono urla invece quelle di Allegri, perché la Juve non c’è e il primo tempo è un totale dominio viola. Secondo tempo, stessa storia - A inizio ripresa i bianconeri sembrano più presenti in mezzo al campo, Higuain ci prova subito ma è ancora la Fiorentina, col passare dei minuti, a prendere in mano il gioco. Al 5’ Kalinic risponde all’argentino senza trovare la porta, ma il raddoppio è rimandato solo di qualche minuto. 4 per l’esattezza, proprio quando Badelj pesca il taglio interno di Chiesa: l’esterno tenta di toccare la palla senza riuscirci ma inganna comunque Buffon che non riesce ad allungarsi alla sua sinistra per respingere. Il numero 25 viola fa anche segno di no mentre esulta e, anche se a fine gara si prenderà la partenità della rete, il gol è tutto del play croato. Per la Viola in fondo cambia poco, il tabellone luminoso ora indica il 2-0. Higuain accorcia - Per restare in partita la Juve capisce che deve reagire subito e lo fa in maniera veemente trovando il gol che riapre tutto dopo soli 3 minuti dal raddoppio viola. Dalla sinistra Alex Sandro scodella nell’area della Fiorentina attaccata da Sturaro e Higuain, la palla sbatte sul gomito del centrocampista, Olivera non riesce a intervenire e il Pipita si trova quasi per caso, per la seconda volta nella partita, la palla apparecchiata sul destro. Due errori di fila sono quasi inammissibili per Higuain e infatti si ritorna in mezzo al campo con la partita sul 2-1. Juve ora padrona - Allegri cambia modulo, inserisce Pjaca per Sturaro e passa alla difesa a 4 per provare a schiacciare la Fiorentina che comunque riparte e va immediatamente vicinissima al terzo gol ancora con Vecino. Alla fine ora mancano 20 minuti e i ragazzi di Sousa cominciano ad accusare la stanchezza di una partita giocata a ritmi altissimi: la partita è evidentemente cambiata, con la Juve per la prima volta nella serata padrona di campo e pallone (66% contro 34% il possesso palla bianconero nella ripresa). Al 78’ Pjaca trova il primo spunto della sua gara, partendo dalla sinistra e superando in doppio passo prima Sanchez poi Badelj, ma il suo tiro si spegne sul braccio di Gonzalo Rodriguez: questa volta il rigore poteva starci. La Juve insiste e la Fiorentina sembra a un passo dal capitolare su una punizione dalla sinistra sulla quale si avventa Higuain. Tatarusanu para il colpo di testa, la palla resta a due metri dalla porta e nell’area piccola si alza una mischia paurosa dalla quale però la Fiorentina esce in qualche modo indenne. Botte e nervi nel finale - Gli scontri fisici ora sono frequenti e anche vigorosi, volano calcioni e cartellini, mentre la Juve insiste più con la forza dei nervi che con la lucidità dei suoi nuovi entrati. Dybala, finora inesistente, si guadagna il voto peggiore di tutta la sua carriera bianconera a 3 minuti dalla fine quando spara col sinistro in curva Fiesole la palla del pareggio. E’ praticamente la parola fine per i bianconeri, che non riescono a essere ancora pericolosi ed escono dal Franchi con la quarta sconfitta del loro campionato, tutte fuori casa. La Fiorentina esulta e con lei tutte le inseguitrici di Allegri, Roma in testa, che ora è distante solo un punto. E’ vero la Juve deve ancora recuperare la trasferta di Crotone, ma il messaggio è chiaro: anche la Juve se non è al meglio si può battere. Chiedere a Sousa per conferme.

