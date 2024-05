Juve, Fagioli a disposizione per Bologna e Monza

Con il posticipo a lunedì 20 maggio di Bologna-Juventus sono due le partite nelle quali il centrocampista bianconero - squalificato per sette mesi per il caso scommesse - potrà scendere in campo in questo finale di stagione (all'ultima giornata la squadra di Allegri ospiterà il Monza)

Nicolò Fagioli sta per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Per il centrocampista della Juventus si sta per concludere la squalifica di sette mesi per il caso scommesse, cominciata lo scorso 20 ottobre. La partita tra la Juve e il Bologna della 37^ giornata è stata posticipata a lunedì 20 maggio (giorno successivo alla fine dello stop) e quindi Fagioli potrà essere in campo anche nella penultima giornata e non solo in quella conclusiva contro il Monza. Fagioli aveva ricevuto 12 mesi di squalifica. 7 da scontare nell'attività sportiva, 5 invece commutati in prescrizioni alternative. Prima gli allenamenti con i compagni e ora la possibilità di tornare in campo.