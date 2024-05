La Lega Serie A ha comunicato che la gara Atalanta-Fiorentina, valevole per la 29^ giornata del campionato e non disputata in data 17 marzo 2024, sarà recuperata domenica 2 giugno alle ore 18

Si giocherà domenica 2 giugno alle ore 18 la partita Atalanta-Fiorentina, valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A e non disputata il 17 marzo scorso a causa del malore che colpì il dg viola, Joe Barone, morto qualche giorno dopo. Lo ha reso noto la Lega serie con un comunicato ufficiale: "Si comunica che la gara Atalanta-Fiorentina, valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A e non disputata in data 17 marzo 2024, sarà recuperata domenica 2 giugno 2024 alle ore 18".