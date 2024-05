Inzaghi: "Ho avuto risposte importanti da molti"

Simone Inzaghi è soddisfatto dopo l'eclatante vittoria dello Stirpe sul Frosinone che vale come risposta dopo la sconfitta del Mapei contro il Sassuolo: "Tecnicamente i ragazzi sono stati bravissimi. La fase di possesso l'abbiamo fatta come sappiamo, nel non possesso qualche volta abbiamo rischiato - dice - Ottima prestazione, contro una squadra che non meritava questo risultato per l'andamento della gara". Un'Inter che quando accelera, però, è devastante: "Solitamente abbiamo Mkhitaryan che fa più il lavoro del doppio mediano, stasera avevamo più Frattesi per la profondità. Barella è un giocatore pensante, una mezzala molto forte che da anni sta facendo grandissimi campionati". Obiettivo raggiunto, l'attenzione di queste ultime gare è su qualcosa in particolare? "Stasera ho avuto ottime risposte, ma non ne avevo bisogno. Arnautovic e Buchanan hanno fatto un gran lavoro negli allenamenti e in campo, ma io non sono riuscito a dargli abbastanza spazio e stasera lo meritavano - dice ancora - Sono contento per Sensi, che si è allenato al massimo cercando di rosicchiare uno spazio che non è semplice dargli. Ha fatto sempre settimane perfette".