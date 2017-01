Inzaghi: "Onore all'Atalanta, Ciro l'uomo in più"

Vittoria in rimonta all'Olimpico, bella prova per la Lazio di Inzaghi: "Oggi si era messa male, avevamo fatto un solo tiro in porta agli avversari". Poi la rimonta. Milinkovic-Immobile e passa la paura, biancocelesti a 40 punti e più vicini all'Europa. Apre Petagna, chiude Ciro. Undicesimo gol in campionato per l'ex attaccante del Torino. E Inzaghi lo esalta: "Immobile fa sempre benissimo, è un valore aggiunto per tutta la squadra. Anche quando non ha segnato le occasioni le ha sempre avute. Poi i compagni lo aiutano molto".

"Onore all'Atalanta" - Così Simone Inzaghi su Sky Sport, espulso nel primo tempo per proteste. Nonostante tutto, però, l'allenatore piacentino è soddisfatto dell'andamento della squadra: "Dopo 20 partite abbiamo 40 punti, è un bel cammino. La vittoria è strameritata, ci siamo organizzati bene con una bella reazione". Un commento anche su Felipe Anderson, schierato in posizione più arretrata nel 3-4-2-1: "Non devo convincere nessuno dove giocare, guardo le sue grandi abilità. Nel primo tempo abbiamo commesso un solo errore e l’abbiamo pagato. Ha grandi qualità Felipe, poi l’ho messo più avanti nle secondo tempo". Bella partita: "Se leggo i numeri del tabellino vedo che la Lazio ha tirato di più con un rigore che manca, quello del tocco di mano di Masiello. Onore comunque all’Atalanta venuta a Roma a fare la partita”. Poi sui nerazzurri: "Oggi abbiamo incontrato l’Atalanta, ha sempre messo sotto gli avversari. Ma non ricordo una grande parata di Marchetti. Vittoria sicuramente meritata".