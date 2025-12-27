Qual è il suo bilancio del 2025? E cosa si aspetta dal 2026?

"Non parlo mai di me, ma della squadra. Sono stati cinque mesi difficili all'inizio, anche per il vissuto della stagione scorsa. Poi abbiamo fatto di tutto per metterci sulla strada giusta per essere competitivi. Abbiamo lavorato sodo e ci siamo lasciati le delusioni del passato alle spalle. Siamo in carreggiata, quindi abbiamo provato ad aggiungere cose che servivano, dal punto di vista tattico ma anche mentale. Non siamo ancora perfetti, ma stiamo cercando di migliorare alcuni aspetti che poi indirizzano la stagione. Non è semplice dire che siamo un cantiere aperto a dicembre, ma conserviamo esigenza e ambizione".