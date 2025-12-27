Allegri: "Leao non sarà convocato col Verona"

Milan-Verona, Allegri: "Leao non convocato, Nkunku farà bene. Fullkrug? È felice con noi"
L'allenatore rossonero ha introdotto la sfida di domenica alle 12.30 a San Siro contro l'Hellas: "È una squadra scorbutica, tecnica e veloce. Dovremo tornare a difendere insieme in modo diverso". Sui singoli: "Preferisco non rischiare Leao che non sarà della partita. Ancora out Gabbia e Gimenez, Fofana sta bene e Nkunku ha le qualità per fare bene anche contro il Verona. Fullkrug? L'ho trovato contento, sorridente e volenteroso"
Allegri: "Leao ha fastidio, non è convocato per il Verona"
Loftus-Cheek è dentro al suo progetto?
"Penso sia un giocatore importante, ora sta giocando di più. Nelle prossime partite ci sarà bisogno di tutti e tutti dobbiamo avere l'obiettivo di giocare la Champions. Come dice Capello, arrivare tra le prime quattro non è semplice ma è molto complicato. Per arrivare all'obiettivo dovremo fare punti: solo con la voglia e la convinzione possiamo farcela tutti insieme"
Chi ha il ruolo di equilibratore tra Rabiot e Saelemaekers?
"Sono entrambi importanti. Quando non abbiamo la palla tutti dobbiamo pensare a difendere. Alexis è cresciuto molto e può farlo ancora, Adrien ha un profilo internazionale e sta crescendo pure lui"
Quali raccomandazioni ha dato alla difesa verso il Verona?
"L'Hellas ha sempre fatto belle partite e ha giocatori di tecnica e velocità: se non hai sicurezza in difesa rischi di capitolare"
Senza Gabbia non sarebbe meglio Tomori da centrale?
"Ci ho pensato, l'ho provato ma credo che De Winter possa giocare lì senza problemi"
Jashari e Ricci meritano di restare al Milan?
"Assolutamente sì. Jashari viene da un infortunio e non l'ho avuto per oltre tre mesi. Sono molto contento di lui e anche Ricci non si muove perché è affidabile e intelligente. Quando ha giocato ha sempre fatto bene: non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan"
Fofana è mancato tanto?
"Lui è molto importante e l'ha dimostrato, può sicuramente fare di più. Non penso di cambiare a livello tattico anche perché devo sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho"
A Nkunku può pesare il fatto di essere stato pagato così tanto?
"No, ne faccio un discorso di inserimento. Il campionato italiano è molto formativo ed è il più bello solo dietro alla Premier League. Ci sono meno spazi e più malizia, le partite sono più sporche e quindi gli serve più tempo per adattarsi"
Condividi l'analisi di Fabio Capello?
"Non so cosa faranno le altre sul mercato, ma concordo con Fabio sul fatto che arrivare tra le prime quattro sia molto difficile. Ecco perché ripeto che è importante arrivare a marzo in quelle posizioni. Prossimamente avremo più partite in trasferta che in casa: saranno due mesi molto importanti dove dovremo restare aggrappati a quelle di testa"
Perché ultimamente il Milan ha dovuto recuperare un gol di svantaggio?
"Si può correggere tutto, domani speriamo di invertire questa tendenza. Servirà un'attenzione diversa nella fase difensiva generale. E anche un'altra cattiveria"
Perché Nkunku non ha ancora espresso il suo potenziale?
"A volte ci sono giocatori che impiegano più tempi per inserirsi a livello caratteriale, ma dal punto di vista tecnico è sicuramente dotato. Ma sono fiducioso, aspetto i suoi gol e deve continuare a lavorare"
Perché è stato preso Fullkrug?
"Non avevamo in squadra le sue caratteristiche. E quando ho parlato con lui l'ho trovato contento, sorridente e volenteroso. Penso sia normale che sia in ritardo di condizione, ma lavora per essere a disposizione col Cagliari"
Che problemi ha la difesa? E cosa pensa del bilancio con le 'piccole'?
"Per batterle non è mai semplice. E per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi. Speriamo domani di fare i tre punti. La spiegazione sulla difesa? In questo momento abbiamo 32 punti, sicuramente dobbiamo riprendere a difendere come squadra in modo diverso e creare difficoltà all'avversario"
Come stanno Fofana e Leao? Cosa pensa di Fullkrug? E cosa può dire di Nkunku?
"Nkunku ha le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non sarà convocato. Ha questo fastidio che non gli permette di scattare, preferisco lasciarlo a casa. Fullkrug è arrivato sorridente di essere al Milan e volenteroso. Gabbia è ancora fuori, Fofana sta bene e Gimenez sta facendo la rieducazione alla caviglia"
Domenica sono attesi 70mila spettatori: c'è un entusiasmo da tenersi stretto?
"Quest'anno i tifosi sono sempre stati molto presenti e per noi è bellissimo. Domani però dovremo fare i tre punti contro l'Hellas che è una squadra scorbutica, tecnica e veloce. Dovremo essere ordinati e migliorare difensivamente"
