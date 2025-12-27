Allegri: "Leao non sarà convocato col Verona"

Come stanno Fofana e Leao? Cosa pensa di Fullkrug? E cosa può dire di Nkunku?

"Nkunku ha le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non sarà convocato. Ha questo fastidio che non gli permette di scattare, preferisco lasciarlo a casa. Fullkrug è arrivato sorridente di essere al Milan e volenteroso. Gabbia è ancora fuori, Fofana sta bene e Gimenez sta facendo la rieducazione alla caviglia"